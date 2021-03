La nostra Luna ha una coda gigantesca, quasi come quella di una cometa

Non tutti lo sanno, ma la Luna proietta una lunga coda invisibile dietro di sé, proprio come se fosse una cometa o una stella cadente. Ma di cosa si tratta? Questa "strana" peculiarità è stata oggetto di fascino scientifico, e di curiosità di molti scienziati, sin dalla sua scoperta alla fine degli anni '90.

Questa "coda" - che non può essere osservata a occhio nudo - sembra essere il risultato di impatti di meteoriti e asteroidi. La coda, in poche parole, è un flusso di particelle di sodio espulse dalla Luna da impatti periodici ed energizzate dai fotoni del Sole, secondo quanto riporta una ricerca pubblicata sul Journal of Geophysical Research: Planets.

La scia scorre dietro il satellite nella sua orbita attorno al Sole, facendola sembrare una linea retta dal nostro punto di vista terrestre. Una scoperta del genere ha un'applicazione pratica per gli scienziati? "Probabilmente no", afferma l'autore principale dello studio Jeffrey Baumgardner, intervistato al New York Times.

Lo spettacolo, comunque, rimane sempre affascinante e davvero incredibile. Ciò non rende meno affascinante il fatto che una meraviglia del genere, quasi invisibile, si stia verificando "vicino a noi". "Penso che sia molto interessante", ha dichiarato sempre al NYT Sarah Luettgen, coautrice dello studio e ricercatrice universitaria. "Sembra quasi una cosa magica".

La nostra Luna non smette mai di stupire: recentemente è esistita un'altra piccola luna intorno alla Terra e, inoltre, pare che il nostro satellite si stia "arrugginendo".