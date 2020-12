La nostra Luna ha molti più crateri di quanto pensassimo

Oltre ad essere presente uno dei più grandi crateri del nostro Sistema Solare, sul nostro bel satellite esistono molti più crateri di quanto pensassimo, secondo quanto riporta un nuovo condotto dall'Intelligenza Artificiale. Per l'esattezza, sono stati trovati 109.956 crateri sulla superficie.

I crateri da impatto, formati durante gli attacchi dei meteoriti, coprono la maggior parte della crosta superficiale della Luna. Poiché queste strutture possono deteriorarsi nel tempo, l'autore principale dello studio Chen Yang, professore di scienze della Terra presso l'Università di Jilin in Cina, ha utilizzato l'IA per identificare tutti i crateri.

In particolare, l'algoritmo è stato addestrato mediante i dati raccolti dagli orbiter lunari Chang'e-1 e Chang'e-2 (pensate che adesso siamo arrivati alla missione Chang'e-5). Le strutture identificate sono considerate come da "piccole" a "medie" e vanno da 1 a 100 chilometri di diametro; il motivo per cui non sono state identificate prima.

Non solo: l'IA è stata ancora più performante, poiché ha anche stimato quando si sono formati quasi 19.000 dei crateri in base alle loro caratteristiche (come dimensioni e profondità) e assegnando a ciascuno un periodo di tempo geologico. Il prossimo passo degli scienziati è quello di utilizzare questo algoritmo per studiare gli altri corpi celesti del nostro Sistema Solare.