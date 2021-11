Sulla Luna c'è un'enorme quantità di ossigeno utilizzabile, ma c'è un problema

La Luna è da sempre uno degli obiettivi fondamentali dell'esplorazione spaziale, e le possibilità di vedere in futuro una colonia umana permanente sono sempre più concrete. Come risolvere, però, il problema dell'ossigeno? Il nostro satellite sembra ne sia ricchissimo, ma ci sono complicazioni.

In questi ultimi anni si è tornati a guardare con incredibile interesse la Luna e tutti i suoi segreti ancora irrisolti. Dopo gli storici allunaggi Apollo la corsa allo Spazio sembrava avesse perso di mordente, e molte spedizioni spaziali furono ridimensionate o cancellate (ormai la "Guerra Fredda" era stata vinta dagli statunitensi, e gli equilibri socio-politici richiedevano attenzioni su altri fronti, purtroppo).

Fortunatamente il nostro satellite è di nuovo al centro degli interessi scientifici spaziali, grazie anche alla grande attenzione mediatica che la NASA ha attirato sulle Missioni Artemis, spedizioni di nuova concezione che riporteranno l'umanità sulla Luna entro i prossimi cinque anni.

Scopo di queste nuove missioni sarà anche quello di gettare le basi per una futura colonia lunare, possibilmente permanente e che sia in grado di ospitare diverse centinaia di individui contemporaneamente. È un argomento di cui abbiamo discusso molte volte, e ormai non è più fantascienza ma sempre più realtà.

Il problema più grande di un avamposto del genere però sarebbe senz'altro l'approvvigionamento di beni di prima necessità come acqua, corrente e soprattutto ossigeno da respirare. I ricercatori NASA, ESA e CSA stanno cercando soluzioni a tali questioni, e sembra che la Luna stessa possa fornire una mano.

Le nuove ricerche sull'analisi della regolite del nostro satellite dimostrano che nel suolo lunare è presente una ricchissima quantità di ossigeno. Un ossigeno che - se opportunamente estratto - potrebbe essere adoperato per diversi scopi come la fornitura di aria respirabile o conversione in carburante.

Secondo le ultime stime, i primi 10 metri di strato lunare potrebbero fornire abbastanza ossigeno da permettere la sopravvivenza di 8 miliardi di persone per almeno 100'000 anni. Un numero enorme, che però si scontra con diverse difficoltà.

L'ossigeno della regolite è strettamente legato e "ingabbiato" nei minerali lunari, e l'unico modo per estrarlo è quello di adoperare complesse tecniche di elettrolisi. È una tecnologia che sulla Terra viene adoperata di continuo ed è piuttosto comune. Il vero dilemma è portare gli strumenti e i laboratori necessari sulla Luna, un ambiente ostile e poco collaborativo.

Un questione complessa, che gli ingegneri delle agenzie spaziali stanno affrontando seriamente già da diversi anni. Tuttavia, è bene concentrarsi su un problema alla volta e per ora gli sforzi sono mirati nella costruzione di nuovi razzi (come le Starship di SpaceX) adatte per questo tipo di viaggio.