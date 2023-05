Che ora è in questo momento sulla Luna? C'è un problema con il tempo lunare

Sappiamo che il nostro modo di calcolare il tempo è solo una semplice concezione umana, poiché i postulati di Einstein affermano che lo scorrere del tempo non è uniforme nell'Universo e, anzi, è relativo. Anche sulla Terra la questione è complicata, poiché ci sono 24 fusi orari, ma a questo proposito... come si calcolerà il tempo sulla Luna?

Si tratta di un problema che gli scienziati stanno discutendo già da un po': quale fuso orario sarà utilizzato quando gli esseri umani vi torneranno con Artemis III? Attualmente, le missioni robotiche vengono mantenute in orario corrispondente a determinati fusi orari nel paese di origine, ma non si potrà fare in questo modo ovviamente con gli astronauti.

Sul nostro pianeta utilizziamo il movimento della Terra intorno al Sole, ma chiaramente sul satellite questo metodo potrebbe non funzionare. Dall'alba al tramonto sulla Luna i giorni terrestri sono 14,77. Un suggerimento precedente parlava dell'idea di creare un tempo standard lunare, dove secondi, minuti e ore erano gli stessi, ma le normali "24 ore" erano chiamate "ciclo" - e 30 di questi cicli formano un giorno lunare completo.

Quando siamo andati per la prima volta sulla Luna con le missioni Apollo, gli astronauti non hanno utilizzato alcun tipo di fuso orario, ma il Ground Elapsed Time (GET), noto come Mission Elapsed Time, dove il tempo è stato conteggiato in minuti, ore e giorni dal lancio. In questo caso la scelta è stata lecita perché molto dipendeva dall'attività che si svolgeva in un determinato momento dopo il decollo, quindi il suo uso era logico.

Durante il nostro ritorno sul satellite, dove l'umanità ha intenzione di restare, servirà quindi un modo migliore per conteggiare lo scorrere del tempo... ma ad oggi non c'è alcuna certezza sul metodo.