Sulla Luna potrebbe esserci molta più acqua di quanto avevamo pensato

Tre ricercatori dell'Università della California hanno trovato prove che suggeriscono che ci sarebbe molto più ghiaccio di quanto si pensasse sulla superficie della luna.

Nel loro articolo pubblicato su Nature Geoscience, Lior Rubanenko, Jaahnavee Venkatraman e David Paige sottolineano le somiglianze tra il ghiaccio presente su Mercurio e quello presente nelle regioni in ombra della luna.

Precedenti ricercatori, che usavano i dati dell'Osservatorio di Arecibo e i veicoli spaziali MESSENGER della NASA (che aveva anche mappato digitalmente Mercurio), hanno scoperto che, sui poli di Mercurio sono presenti aree craterizzate.



I dati della sonda LRO, che è stata intenzionalmente schiantata contro la superficie di Mercurio, hanno rivelato nei, crateri in ombra, acqua e vapore di ghiaccio, prove di depositi di ghiaccio spessi diversi metri. Similmente a Mercurio, i ricercatori hanno studiato la possibilità che aree simili possano ospitare ghiaccio sulla Luna (pochi giorni fa abbiamo festeggiato i 50 anni dall'allunaggio).



Il trio di ricerca ha iniziato osservando che la luna e Mercurio hanno ambienti termici abbastanza simili. Hanno poi notato che entrambi i corpi celesti hanno crateri in ombra con prove di sfondamento dovuto all'accumulo di materiale all'interno dei fossati. Su Mercurio, ricerche precedenti hanno dimostrato che l'accumulo di materiale era in parte costituito da ghiaccio.



Questo fenomeno potrebbe essere vero per anche la luna. I ricercatori hanno così ottenuto i dati che descrivono 2000 crateri ombreggiati su Mercurio e 12.000 crateri similmente ombreggiati sulla luna.



Le prove sembrano indicare che il materiale che si sta raccogliendo nei crateri poco profondi sulla luna potrebbe essere anche ghiaccio. Se avessero ragione, significherebbe che potrebbero esserci milioni di tonnellate di ghiaccio sulla superficie della luna, molto più di quanto pensasse la maggior parte degli studiosi che si sono occupati del nostro amato satellite.