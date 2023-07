Sotto la Luna sembra esserci qualcosa che emette calore, ecco cos'è

Gli scienziati hanno scoperto una grande massa di granito che emette calore sotto la Luna. Questa rivelazione non è frutto della fantascienza, ma è un'eco di un'antica attività vulcanica; la cosa grandiosa è che non era mai stato trovato un vulcano in stile terrestre, fino a quando gli astronomi non hanno esaminato ciò che si nasconde sotto.

Il granito non è molto comune al di fuori della Terra, quindi trovarlo sul nostro satellite è sicuramente molto emozionante. Sul nostro pianeta, si forma in profondità sotto la superficie, solitamente sotto un vulcano dove il magma può raffreddarsi e cristallizzare.

Il team dietro il nuovo studio ha utilizzato una combinazione di dati provenienti da orbiter lunari cinesi e americani per scoprire questa massa che emette calore sotto la superficie, identificando un processo vulcanico mai visto prima sulla Luna.

"Utilizzando uno strumento che guarda a lunghezze d'onda microonde, più lunghe dell'infrarosso, inviato sulla Luna sia dagli orbiter cinesi Chang'E 1 e 2, siamo stati in grado di mappare le temperature sotto la superficie. Quello che abbiamo scoperto è che uno di questi presunti vulcani, noto come Compton-Belkovich, era assolutamente incandescente a lunghezze d'onda microonde", ha dichiarato il co-ricercatore principale, il Dr. Matt Siegler, dell'Istituto di Scienze Planetarie.

Viene mostrata una caratteristica superficiale ricca di silicio larga 20 chilometri che credono sia la caldera di questo antico vulcano. La temperatura in questo luogo è di 10°C più calda rispetto ai suoi dintorni, ma non è dovuta al magma sotto la superficie - l'ultima volta che il vulcano è eruttato è stato 3,5 miliardi di anni fa - ma ad elementi radioattivi che erano intrappolati nelle rocce.

Lo studio suggerisce che sotto il nostro satellite - e forse in altri pianeti del Sistema Solare - è possibile trovare granito... e materiale gelatinoso nel lato oscuro.