La luna Europa potrebbe essere un posto ancor più promettente per la vita aliena

Europa è uno dei satelliti più grandi di Giove e già da diversi anni si pensa che possa essere una dimora eccellente per ospitare forme di vita microbiche. Uno studio recente ha scoperto nuovi dettagli riguardo alla luna gioviana, avvalorando e sostenendo ancor di più tale ipotesi.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Advancing Earth and Space Science, suggerendo l'idea che diversi vulcani attivi potrebbero nascondersi nei fondali marini di Europa, la quale ospita un enorme oceano di acqua salata sotto il suo guscio esterno ghiacciato.

Tali vulcani potrebbero alimentare dei veri e propri sistemi idrotermali, i quali - si sa - sono ambienti ricchi di energia e di composti essenziali per potenziali forme di vita. In una dichiarazione sul sito della NASA, l'autrice principale dello studio Marie Běhounková, della Charles University, ha affermato: "i nostri risultati forniscono ulteriori prove che l'oceano sotterraneo di Europa può essere un ambiente adatto per l'emergere della vita. La luna potrebbe essere uno di quei pochissimi corpi planetari ad aver mantenuto una salda attività vulcanica, e forse l'unico al di fuori della Terra a possedere grandi riserve di acqua."

Secondo i ricercatori, la potente gravità gioviana deforma e genera considerevoli forze di attrito sull'intera luna, coinvolgendo persino il suo mantello e il suo nucleo. In questo modo si genera ulteriore calore che permette all'oceano sotterraneo di non congelare. In più, tale energia riuscirebbe persino a disintegrare alcune parti rocciose del mantello, aggiungendo altri "ingredienti" al brodo primordiale che lì probabilmente si sta già formando.

L'attività vulcanica più intensa è stata rilevata principalmente ai poli di Europa, grazie ai picchi di calore più intenso che li sono stati osservati. Per ora non è dato saperne di più: la lontananza della luna e la difficoltà nel raggiungerla non rendono facile il compito degli scienziati.

A dare una mano importante ci penserà la missione Europa Clipper dell'ESA, prevista per il 2024. Se tutto andrà bene raggiungerà l'orbita gioviana nei primi anni del 2030, e da lì in poi potrà eseguire oltre una cinquantina di passaggi ravvicinati di Europa, fornendo ulteriori dettagli sui possibili vulcani "scoppiettanti" della luna di Giove.