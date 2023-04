La Luna si formò in poche ore dopo la collisione con la Terra: ecco la simulazione

Miliardi di anni fa, quando la Terra era ben diversa da come la conosciamo, un oggetto celeste delle dimensioni di Marte (chiamato Theia) si schiantò contro di essa, dando origine alla Luna. L'esatta dinamica di quest'evento è rimasta un mistero per decenni, ma una nuova simulazione potrebbe ora far luce.

Con il ritorno sulla Luna della missione Artemis, previsto per il 2024 (inizialmente solo per un flyby), questo rinnovato interesse per il nostro satellite è più appropriato che mai.

La domanda su come la Luna si sia formata è fondamentale, e una ricerca della NASA ha creato una delle simulazioni più avanzate e dettagliate di sempre. La potenza di calcolo extra ha mostrato degli aspetti importanti su questi tipi di collisioni, tralasciati invece da simulazioni meno efficaci.

Le precedenti teorie erano in grado di spiegare molte delle proprietà lunari, come la massa e l'orbita, ma ciononostante rimaneva una grande incognita: come mai la composizione della Luna è così simile alla Terra? Le firme isotopiche di entrambi i corpi celesti rendono chiaro che i materiali che formano la Luna erano in origine terrestri.

Nei primi modelli, Theia veniva spazzata in orbita, mischiandosi solo con poco materiale terrestre. Ma se così fosse, le somiglianze sarebbero molto meno forti. Questa nuova teoria di collisione più rapida, a singolo stadio (che potete osservare in cima alla notizia), offre invece una soluzione più elegante al problema. Potrebbe inoltre spiegare altre proprietà del satellite - come la crosta sottile e l'orbita inclinata - rendendola una delle spiegazioni più eccitanti di sempre per l'origine della Luna.

Confermare questa teoria però richiederà l'analisi di campioni lunari; sarà proprio questo uno degli obiettivi degli astronauti della futura missione Artemis (che potranno forse trarre beneficio dalle nuove riserve di acqua scoperte sulla Luna).