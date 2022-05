Luna Foundation: 'dopo il crollo di TerraUSD quasi esaurite le riserve di Bitcoin'

Il crollo di Terra Luna e TerraUSD, di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine approfondendo la questione, ha costretto la Luna Foundation Guard ad attingere alle riserve di Bitcoin per cercare di mantenere il peg della stablecon.

In una dichiarazione rilasciata sull’account ufficiale Twitter LFG_org, infatti, la fondazione osserva che le sue riserve di Bitcoin si sono quasi esaurite completamente e sono passate dai precedenti 80mila BTC a circa 300. Gli asset rimanenti, che comprendono principalmente i token UST e LUNA, saranno utilizzati per compensare gli investitori.

L’ultima settimana è stata molto difficile per l’ecosistema Terra, che è crollato perdendo 40 miliardi di Dollari da quando la stablecoin UST è scesa sotto i 20 centesimi rispetto al Dollaro. Il token LUNA, che era progettato per ammortizzare il meccanismo algoritmico di ancoraggio al dollaro di UST, è invece crolalto da 80 Dollari a meno di 0,002 Dollari, provocando perdite importanti per tutti coloro che ci avevano puntato su.

LFG quest’oggi ha spiegato di essere stata costretta a svendere la maggior parte dei BTC nelle sue riserve poichè l’ecosistema Terra stava iniziando a crollare già la scorsa settimana. Nello specifico, l’8 Maggio ha trasferito oltre 50mila Bitcoin per “negoziare con una controparte” dal momento che il prezzo di UST stava iniziando a calare. Tali fondi sono stati utilizzati per “eseguire direttamente swap on-chain e trasferire BTC a una controparte per consentire loro di entrare in operazioni con la Fondazione in grandi dimensioni e con breve preavviso”. Lo scorso 12 Maggio LFG ha venduto altri 30mila BTC “in un ultimo disperato tentativo di difendere il peg”.

Tali fondi saranno utilizzati per compensare gli utenti rimanenti di UST.

Qualche giorno fa intanto Do Kwon ha mostrato il piano per il rilancio di TERRA.