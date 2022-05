La Luna può diventare più fredda o calda di qualsiasi parte della Terra

La Terra è un posto davvero incredibile. Sono tanti i fattori che hanno permesso lo sviluppo della vita, inclusi ecosistemi non troppo caldi o freddi. Sebbene sul nostro pianeta ci siano luoghi estremi, la situazione è comunque migliore rispetto a qualsiasi altro mondo del nostro sistema solare, Luna compresa.

Il lato della luna rivolto verso il sole, ad esempio, può diventare estremamente caldo, intorno ai 100 °C, mentre nella zona "oscura" le temperature si fanno glaciali con picchi di -173 °C. Per darvi un'idea, la città più calda al mondo ha raggiunto un picco massimo di 57 gradi Celsius, mentre la città più fredda sulla Terra -63° C.

Come mai le temperature diurne e notturne della luna sono così notevolmente diverse? La risposta è da ricercare nella mancanza di atmosfera del nostro satellite, che gli impedisce di regolare la sua temperatura superficiale. L'atmosfera della Terra, tra le tante cose, aiuta anche a intrappolare il calore del sole.

Se la Terra non avesse la sua atmosfera protettiva, le temperature sarebbero così fredde (o calde) che il pianeta non sarebbe in grado di sostenere la vita. Un'atmosfera troppo spessa, invece, potrebbe non far uscire il calore prodotto, creando una sorta di "effetto serra" devastante come quello presente su Venere.

Insomma, questo vi fa capire quanto sia perfetto il nostro pianeta... che stiamo lentamente distruggendo.