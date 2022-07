Questo luogo sulla Luna è ideale per vivere per gli esseri umani

La Luna potrebbe sembrare un luogo inospitale, ma ciò non significa che lo sia ovunque. I ricercatori della NASA hanno scoperto alcune peculiari caratteristiche geologiche note come "pozzi lunari" dove esiste una piacevole temperatura di 17°C, ideale per lavorare e vivere per gli esseri umani.

Gli scienziati, in un nuovo studio pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letters, si sono concentrati su una grotta profonda 100 metri che si trova nel Mare Tranquillitatis (una zona della luna) e hanno utilizzato la modellazione computerizzata insieme ai dati del Lunar Reconnaissance Orbiter.

"Le fosse lunari sono una caratteristica affascinante della superficie lunare", ha affermato in una dichiarazione lo scienziato del progetto Noah Petro del Goddard Space Flight Center della NASA. "Sapere che creano un ambiente termico stabile ci aiuta a dipingere un quadro di queste caratteristiche lunari uniche e la prospettiva di esplorarle un giorno."

Scoperti nel 2009, questi "pozzi" potrebbero tornarci molto utili perché in questi luoghi gli astronauti potrebbero trovare riparo dalle dure condizioni della superficie del satellite come i drammatici cambiamenti di temperatura, i raggi cosmici, la radiazione solare e micrometeoriti. "Gli esseri umani si sono evoluti vivendo nelle caverne e nelle caverne potremmo tornare quando viviamo sulla Luna", afferma infine il coautore dello studio David Paige, leader del Diviner Lunar Radiometer Experiment che il team ha utilizzato per effettuare queste misurazioni della temperatura.