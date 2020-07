La luna di Marte in queste foto sembra una 'caramella cosmica'

Marte ha due satelliti che girano intorno al pianeta: Fobos e Deimos. La navicella spaziale Mars Odyssey della NASA, che orbita attorno al Pianeta Rosso dal 2001, ha utilizzato la sua telecamera a infrarossi per misurare le variazioni di temperatura su Fobos in tre diverse fasi di illuminazione.

Un'istantanea catturata il 9 dicembre dell'anno scorso mostra il satellite in questione in piena luce solare, con una temperatura massima misurata di 27 gradi Celsius. Una seconda istantanea, scattata il 25 febbraio quando la luna era in piena eclissi, registrò temperature fino a meno -123 gradi Celsius; alcuni dei più bassi mai registrati su Phobos, sottolineano i membri del team Mars Odyssey.

La terza nuova immagine, invece, è stata scattata il 27 marzo. "Stiamo vedendo che la superficie di Fobos è relativamente uniforme e costituita da materiali a grana molto fine", ha dichiarato Christopher Edwards della Northern Arizona University di Flagstaff, che guida l'elaborazione e l'analisi delle immagini di Fobos. "Queste osservazioni stanno anche contribuendo a caratterizzare la sua composizione", continua lo scienziato. "Le osservazioni future forniranno un quadro più completo degli estremi di temperatura sulla superficie della luna."

La telecamera a infrarossi del Mars Odyssey è nota come Thermal Emission Imaging System (o THEMIS). Questo strumento si dedica principalmente allo studio della superficie del Pianeta Rosso ma non è ancora chiaro per quanto tempo continuerà a fare il suo lavoro. La richiesta di bilancio federale del 2021, infatti, ha intenzione di effettuare un taglio di oltre il 90% al budget dell'Odyssey che, se attuato, porrebbe fine alla missione.