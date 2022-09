La Luna non è mai stata così 'affollata': Anche gli Emirati Arabi invieranno un rover

Marte? Quale Marte. Ormai è la Luna ad essere tornata protagonista dell'esplorazione spaziale. Dopo 50 anni dal primo allunaggio, il nostro satellite continua a suscitare l'interesse delle agenzie spaziali mondiali. Ora, anche gli Emirati Arabi Uniti invieranno il loro primo rover sulla Luna entro il prossimo mese di novembre. Vediamo come.

Hamad Al Marzooqi, responsabile della missione, ha affermato che il rover "Rashid", che prende il nome della famiglia regnante di Dubai, verrà lanciato dal Kennedy Space Center in Florida tra il 9 novembre ed il 15 novembre 2022.

Il rover verrà inviato a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX, per poi essere rilasciato sulla Luna da un lander Ispace di progettazione giapponese. "Abbiamo terminato tutti i test e siamo contenti dei risultati. Il rover è stato già integrato con il lander ed è pronto per il lancio", ha affermato Al Marzooqi.

Il rover Rashid dovrà studiare la superficie lunare, la mobilità sul satellite e come le diverse superfici interagiscono con le particelle lunari. Inoltre, trasporterà due telecamere ad alta risoluzione, una microscopica ed una termocamera, oltre ad una sonda ed altri dispositivi scientifici.

Questa importante missione lunare fa parte di una più ampia strategia degli Emirati Arabi Uniti per diventare validi rappresentati nel campo dell'esplorazione spaziale. Infatti, se la missione lunare dovesse avere successo, gli Emirati Arabi Uniti ed il Giappone si unirebbero a Stati Uniti, Russia e Cina come uniche nazioni ad essere riuscite ad inviare un veicolo spaziale funzionante sulla superficie del nostro satellite.

D'altronde, gli Emirati Arabi non sono nuovi nell'esplorazione spaziale, un loro satellite è infatti già in orbita attorno a Marte, per studiarne l'atmosfera ed altri dati scientifici significativi. Gli Emirati Arabi Uniti hanno collaborato con la giapponese Mitsubishi Heavy Industries per lanciare la sonda, che è entrata nell'orbita di Marte già dal febbraio dello scorso anno.

Inoltre, gli Emirati Arabi Uniti hanno anche in programma di sviluppare il satellite commerciale più avanzato del Medio Oriente, così da poter produrre immagini satellitari ad alta risoluzione in totale autonomia. Hanno anche fissato l'ambizioso obiettivo di costruire una colonia umana su Marte entro il 2117. Ce la faranno?

Non resta che attendere novembre per vedere se riusciranno a compiere il loro "primo passo" artificiale sulla Luna.

A proposito di missioni lunari, ecco la nuova data di lancio di Artemis 1. Questa volta riuscirà a partire? L'umanità tornerà a sognare la Luna?