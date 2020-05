La Luna non è morta: creste sulla superficie mostrano segni di recente attività tettonica

Il nostro satellite non sembra essere "morto" come si credeva in passato. Utilizzando i dati Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) della NASA, alcuni ricercatori hanno scoperto una serie di creste prive di regolite lunare polverosa; la prova che, non molto tempo fa, l'attività tettonica distrusse parte della superficie.

La maggior parte della superficie del satellite, infatti, è coperta da questa polvere, ma ci sono anche delle parti "nude". Mentre queste creste con il substrato roccioso esposte erano state viste in precedenza, potevano essere spiegate dall'antica lava che scorreva in questi luoghi. Tuttavia, in questo nuovo studio, sono state trovate creste che non possono essere spiegate dall'antica attività vulcanica e sembrano essere correlate a un'attività tettonica più recente.

"C'è questo presupposto che la luna sia morta da molto tempo, ma continuiamo a scoprire che non è così", afferma Peter Schultz, coautore del nuovo studio e professore del Dipartimento di Scienze della Terra, Ambientali e Planetarie della Brown University. "Da questo documento, sembra che la Luna possa ancora scricchiolare e creparsi - potenzialmente ai giorni nostri - e possiamo vedere le prove su queste creste".

Gli esperti hanno utilizzato uno strumento a bordo del Lunar Reconnaissance Orbiter, chiamato Driver, che ha misurato la temperatura della superficie del satellite. Gli esperti potrebbero aver trovato un sistema tettonico attivo. All'interno di questo sistema, infatti, le antiche fessure si stanno ancora muovendo verso l'alto. Questo processo potrebbe essere iniziato miliardi di anni fa e potrebbe continuare anche oggi.

Questo studio non è l'unica prova a nostra disposizione dell'attività tettonica del satellite: i sismometri installati sulla superficie lunare dagli astronauti delle missioni Apollo hanno raccolto numerosi movimenti della crosta, che gli scienziati hanno collegato con il raffreddamento a lungo termine della Luna.