La Luna piena ha davvero effetto sulla nascita dei bambini?

La Luna è protagonista di moltissime credenze e leggende popolari, compresa l’idea che possa influire sulla salute umana. Tuttavia, nel nostro articolo cercheremo di scoprire cosa ne pensa la scienza della correlazione tra la Luna piena e il tasso di nascite dei bambini.

Ovviamente, moltissime delle narrazioni diventate popolari nel corsi dei secoli non hanno nessuna base scientifica solida; sicuramente, nella ricerca di possibili relazioni tra tasso di nascite e Luna piena c’è una maggior produzione accademica.

Nel 2001, sulla rivista “Birth” sono stati esaminati i dati relativi a oltre 70 milioni di nascite negli Stati Uniti, in un intervallo di tempo che decorre dal 1997 al 1999. Gli autori hanno concluso che non vi è nessuna variazione significativa nel numero di nascituri durante le fasi di Luna piena, nei tre anni analizzati.

Invece, nel 2013 sulla rivista “Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica”, sono stati esaminati i dati relativi a 500.000 nascite in Norvegia, in un periodo tempo molto più ambizioso (dal 1990 al 2008). Si è constato un aumento del 1,4% delle nascite durante le fasi Luna piena.

Insomma, la scienza non ha ancora scoperto molto sulla relazione tra Luna piena e tasso di nascita e gli esperti rimangono scettici. Tuttavia, il numero dei nascituri può esser condizionato da diversi fattori, come la temperatura, la pressione atmosferica e la stagionalità; infatti, questi hanno un impatto più significativo rispetto alla Luna.

Chissà quanti bambini dovrebbero nascere quando vi è la "superluna" nel cielo!