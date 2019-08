Sulla Luna potrebbero esserci migliaia di tardigradi

Nonostante il luogo inospitale, la Luna potrebbe essere "abitata" da migliaia di tardigradi. Come mai? Il veicolo spaziale israeliano Beresheet, schiantato sulla luna durante un fallito tentativo di atterraggio l'11 aprile, potrebbe aver sparso sulla superficie lunare migliaia di questi animaletti disidratati.

La sonda portava al suo interno campioni di DNA umano, dei tardigradi e circa 30 milioni di pagine digitalizzate di informazioni sulla società e la cultura umana. Tuttavia, non è noto se l'archivio, e conseguentemente i piccoli invertebrati, siano sopravvissuti all'impatto.

Proprio come fossili cretacei bloccati nell'ambra, i campioni di DNA e i tardigradi sono stati sigillati in uno strato di resina, grande quanto un DVD, per proteggerli. Altri migliaia di orsi di mare (altro nome per questo straordinario animale) invece, sono stati incapsulati su un pezzo di nastro kapton da 1 cm.

Perché inviarli sulla Luna? Nonostante le loro dimensioni (da 0.05 a 1.2 millimetri), i tardigradi sono noti per la loro "invincibilità". Questi animaletti possono vivere in condizioni mortali per qualsiasi altra forma di vita, con temperature estreme di -200° C e 149° C, oltre a sopravvivere anche all'esposizione alle radiazioni e al vuoto dello spazio.

Un altro dei loro "superpoteri" è la criptobiosi, in questo stato gli orsi di mare si disidratano, diventando una pallina, e possono stare in questo stato anche per 10 anni (uno di questi invertebrati si è svegliato perfino dopo 120 anni).

In poche parole, se una qualsiasi creatura fosse in grado di sopravvivere a un atterraggio di fortuna nello spazio, probabilmente sarebbe un tardigrado. Magari nel 2024, durante il nostro ritorno sul satellite, troveremo uno di questi piccoletti mentre dorme in un cratere lunare.