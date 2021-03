Sulla Luna potrebbero essere inviati 6,7 milioni di campioni di sperma

Poiché la sopravvivenza della vita sulla Terra non è garantita, un esperto ha trovato un "piano B" per garantire che, anche in caso di estinzione della vita sul nostro pianeta, quest'ultima potrebbe continuare a vivere. In che modo? Mettendo milioni di cellule germinali delle specie della Terra sulla Luna, in una sorta di "arca".

L'idea proviene dall'ingegnere dell'Università dell'Arizona Jekan Thanga ed è stata presentata lo scorso fine settimana alla IEEE Aerospace Conference. I preziosi campioni saranno nascosti all'interno di un tubo di lava sul nostro satellite; un luogo che è stato preso in considerazione perfino per creare delle basi umane.

Thanga sostiene che i milioni di campioni di sperma, spore, semi e uova sarebbero più sicuri nascosti all'interno di un tubo vulcanico sulla Luna che quaggiù sulla Terra. "La Terra è naturalmente un ambiente instabile", sostiene l'esperto in un comunicato stampa. Ovviamente la parte logistica è quella sempre più complicata: ci vorrebbero 250 lanci di razzi per spedire tutti i 6,7 milioni di campioni.

Una volta lì, i campioni dovrebbero essere conservati indefinitamente a temperature criogeniche più fredde anche delle notti lunari stesse. Per aggirare questo problema, Thanga suggerisce di usare la tecnica della "levitazione quantistica" in modo che i campioni possano essere bloccati in posizione senza danneggiare le strutture metalliche intorno a loro.

Insomma, portare queste cellule in un luogo sicuro, o rendere la Terra un luogo ancora più sicuro?