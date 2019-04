Sulla Luna è presente un piccolo monumento per ricordare astronauti e cosmonauti

Non tutti lo sapranno, ma sul nostro satellite è presente una piccola scultura di un astronauta in alluminio, in memoria di tutti gli astronauti e cosmonauti passati a miglior vita.

Il monumento si chiama "Fallen Astronaut" (l'astronauta caduto), e venne piazzato dal comandate dell'Apollo 15 David Scott, uno dei 12 uomini ad aver camminato sulla Luna, l'1 Agosto 1971. L'omino di alluminio è poggiato accanto ad una targa che elenca i 14 astronauti e cosmonauti morti fino a quel periodo, otto statunitensi e sei sovietici.

Il monumento è alto 8,5 centimetri e rappresenta uno dei primi esempi di arte portata nello spazio. La scultura è stata progettata da Paul van Hoeydonck e venne commissionata dallo stesso David Scott. La figura non rappresenta alcun tipo di etnia o sesso, e venne deciso di mantenere il progetto segreto fino al ritorno dell'Apollo 15.

Questa piccola struttura doveva soddisfare dei requisiti di leggerezze e robustezza, e per questo motivo venne scelto l'alluminio, capace di resistere anche alla forti temperature della Luna.

Dopo ben 48 anni, questa scultura si trova ancora lì, a 384.000 chilometri da noi, in un luogo che, per migliaia di anni, custodirà la memoria di coloro che hanno dato il loro contribuito alla ricerca spaziale.