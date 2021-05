Intorno alla Luna presto potrebbe essere messa una megacostellazione di satelliti

L'ESA (Agenzia spaziale europea) ha annunciato il suo sostegno a un progetto in cui un consorzio di aziende e istituzioni private che ha intenzione di lanciare una costellazione di satelliti per creare un collegamento di comunicazione attorno alla Luna. Il progetto in questione si chiama Moonlight.

Saranno, nel dettaglio, due consorzi guidati da Surrey Satellite Technology Limited e Telespazio a creare questo collegamento di comunicazione tra il nostro pianeta e la Luna.

"Un legame duraturo con la Luna consente un'esplorazione spaziale sostenibile per tutti i nostri partner internazionali, comprese le società spaziali commerciali. [...] Gli esploratori saranno in grado di navigare senza problemi e di trasmettere a terra tutte le conoscenze acquisite da queste missioni lunari", ha dichiarato Elodie Viau, direttrice delle telecomunicazioni dell'ESA.

Questo sistema pianificato di veicoli spaziali intorno alla Luna renderà, secondo gli autori del progetto, le singole missioni pianificate per la Luna più efficienti in termini di costi. Ovviamente, come spesso accade, non tutti sono entusiasti di questi piani: ad esempio, un progetto simile potrebbe interferire con la costruzione di un gigantesco radiotelescopio all'interno di uno dei crateri del satellite, il Lunar Crater Radio Telescope che ha recentemente ricevuto 500.000 dollari dalla NASA.

Avere una megacostellazione di satelliti intorno alla Luna potrebbe interferire con le osservazioni che richiedono che il cielo lunare rimanga il più incontaminato possibile (come nel caso del telescopio lunare). La stessa polemica, insomma, che abbiamo anche qui sulla Terra.