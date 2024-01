La nostra Luna si sta rimpicciolendo per un inevitabile motivo

Il nostro satellite si sta restringendo. Ad affermarlo sono stati alcuni astronomi che hanno monitorato la notevole deformazione della sua superficie nel corso degli anni.

Come la frutta troppo matura, anche la Luna si sta raggrinzendo, formando delle crepe mentre rimpicciolisce. Tuttavia, a differenza del cibo, le dimensioni cosmiche della Luna permettono di osservare questo cambiamento da diversi chilometri di distanza, ovvero dalla Terra.

Secondo i calcoli effettuati dagli astronomi, pubblicati recentemente all'interno della rivista "The Planetary Science Journal", la Luna avrebbe perso oltre 45,7 metri della propria circonferenza nel corso delle ultime centinaia di milioni di anni, causando la formazione di varie faglie e frane nel suo Polo sud.

Ciò avverrebbe per colpa del suo nucleo, che essendosi gradualmente raffreddato si è anche in parte solidificato, perdendo dimensioni e facendo franare per gravità verso il basso tutta la massa sovrastante.

Il rimpicciolimento porterebbe anche la superficie della Luna a soffrire di diversi terremoti, in particolare in vicinanza del Polo sud, dove la crosta è più sensibile a questo fenomeno.

Questo non è l'unico fenomeno strano che sta coinvolgendo il nostro satellite. Solo in pochi sanno che il suo moto di rivoluzione attorno alla Terra lo porterà un giorno ad allontanarsi così tanto dalla sua superficie da distaccarsi da essa per sempre.

Misteriosa è anche la sua formazione. Secondo alcuni astronomi la Luna sarebbe stata catturata dalla Terra, all'alba dei tempi, mentre girovagava nel sistema solare, miliardi di anni fa, mentre altri scienziati credono che abbia avuto origine da un impatto contro un asteroide. Un dato confermato dagli stessi studi scientifici effettuati dagli astronauti che hanno raggiunto la sua superficie.