Sulla Luna il rover cinese Yutu-2 ha trovato una sostanza 'gelatinosa'

Nel lato oscuro della Luna, il rover lunare cinese Yutu-2 ha trovato una misteriosa sostanza "gelatinosa" sul fondo di un piccolo cratere creato da un impatto. I funzionari dell'agenzia spaziale cinese hanno descritto la sostanza come un "gel con una lucentezza misteriosa".

Non è nulla di alieno e, secondo un parere esterno, potrebbe trattarsi di un materiale vetroso formato dall'impatto del meteorite. Il 28 luglio, dopo tre giorni l'inizio del giorno lunare, il team dietro Yutu-2 si stava preparando a spegnere il rover, un processo che impedisce al rover di surriscaldarsi per colpa del Sole.

Un membro del team, Yu Tianyi, notò però qualcosa di strano mentre stava controllando una foto scattata da Yutu-2. Qui i ricercatori, incuriositi, decisero di rinviare il "pisolino" del rover per andare a controllare di persona la scoperta.

Non è ancora stata rilasciata nessuna immagine della sostanza, solamente il cratere (che potrete osservare in calce all'articolo). Secondo la descrizione però, il materiale in questione era differente dal resto del paesaggio per forma, colore e consistenza.

I ricercatori hanno esaminato il cratere usando il Visible and Near-Infrared Spectrometer (VNIS) del rover, uno strumento che analizza la luce che si riflette sulle superfici per determinare la loro composizione chimica.

Non sono ancora arrivati i risultati delle analisi, ma questa scoperta è, senza ombra di dubbio, molto curiosa. Non vediamo l'ora di scoprire nuovi dettagli.