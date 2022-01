La luna di Saturno che somiglia alla 'Morte Nera' potrebbe avere un oceano segreto

I pianeti del nostro Sistema Solare hanno molti satelliti. Uno dei più famosi tra gli appassionati è senza alcun dubbio Mimas, una luna che somiglia alla "Morte Nera" di Star Wars. Il satellite è il più piccolo del nostro sistema e forse, secondo un nuovo studio, potrebbe ospitare quello che sembra essere un oceano segreto sotto la superfice.

Gli esperti stavano cercando di dimostrare il contrario, ovvero che Mimas fosse semplicemente un pezzo di roccia. I ricercatori hanno utilizzato per il loro studio i dati ottenuti dalla missione finale della sonda Cassini della NASA. La misurazione è avvenuta per la prima volta nel 2014, quando il veicolo spaziale ha calcolato un'oscillazione nel modo in cui la luna ruota durante la sua orbita.

I dati ricevuti hanno portato a una speculazione sulla presenza di un possibile oceano, ma la mancanza di una superficie fratturata come quella che vediamo su Encelado o sulla luna di Giove Europa ha fatto perdere le speranze agli astronomi. Tuttavia, uno studio pubblicato sulla rivista Icarus mostra un modello in cui Mimas ha sia una superficie spessa non incrinata che un oceano profondo e nascosto.

"Se Mimas ha un oceano, rappresenta una nuova classe di piccoli mondi oceanici e invisibili con superfici che non tradiscono l'esistenza stessa dell'oceano", ha dichiarato l'autrice principale dello studio Alyssa Rhoden, specialista in geofisica dei satelliti ghiacciati presso la Southwest Research Institute. Quando gli esperti hanno inserito i loro dati all'interno di un software, hanno scoperto che un guscio "protettivo" spesso di 24-31 chilometri possa realmente esistere sopra un oceano liquido.

"Sebbene i nostri risultati supportino un oceano all'interno di Mimas, è difficile conciliare le caratteristiche orbitali e geologiche della luna con la nostra attuale comprensione della sua evoluzione", ha affermato infine Rhoden. Insomma, potrebbe esistere un oceano sotto la superfice della luna, ma se fosse vero dovremmo sicuramente riscrivere la nostra comprensione sull'argomento.