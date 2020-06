La luna di Saturno, Titano, si sta allontanando 100 volte più veloce del previsto

Titano è uno dei luoghi più affascinanti del nostro Sistema Solare. Sulla sua superficie, il satellite di Saturno ha caratteristiche superficiali simili a quelle presenti sulla Terra, come fiumi, laghi e mari non di acqua, ma di idrocarburi liquidi. Secondo un nuovo studio, la luna si sta allontanando 100 volte più velocemente del previsto.

Il satellite si è formato abbastanza vicino al pianeta, ma nel corso di 4.5 miliardi di anni si è allontanato nella sua posizione attuale, a circa 1.2 milioni di chilometri di distanza. L'orbita di Titano si sta ora espandendo lontano da Saturno ad una velocità 100 volte superiore del previsto. "Ciò implica che il sistema lunare saturniano, e potenzialmente i suoi anelli, si sono formati e si sono evoluti in modo più dinamico di quanto si credesse in precedenza", afferma il co-autore del nuovo studio Jim Fuller.

Le lune esercitano una piccola attrazione gravitazionale sui pianeti che orbitano. Questo è ciò che provoca le maree negli oceani qui sulla Terra. Sul nostro pianeta, infatti, l'attrazione gravitazionale della Luna la spinge più lontana di 3.8 centimetri ogni anno. Una cosa del genere accade nel sistema Titano-Saturno, ma poiché l'attrito all'interno di Saturno è più debole della Terra (a causa della composizione gassosa del pianeta) la sua luna si allontana di solo 0.1 centimetri all'anno. Tuttavia, un nuovo studio suggerisce che Titano si stia allontanando di ben 11 centimetri all'anno.

Nello specifico, due team di scienziati hanno lavorato insieme per misurare l'orbita del satellite per 10 anni utilizzando tecniche differenti. "Utilizzando due set di dati completamente indipendenti e due diversi metodi di analisi, abbiamo ottenuto risultati uguali", afferma Valéry Lainey, autore principale dell'articolo. Per quale motivo il corpo celeste si allontana così velocemente? Titano "spinge" gravitazionalmente Saturno in un modo che fa oscillare il pianeta. L'energia di queste oscillazioni fa migrare la luna più velocemente di quanto previsto precedentemente. Una teoria proposta da Fuller già nel 2016.