La luna sembra spaventare terribilmente queste creature tropicali

Un nuovo studio getta luce su un comportamento animale finora poco esplorato: la "fobia lunare". Usando trappole fotografiche messe in 17 aree protette dei tropici, distribuite su tre continenti, gli scienziati hanno scrutato le abitudini notturne di 88 specie di mammiferi, cercando di comprendere come la luce lunare modelli le loro attività.

La foresta tropicale, con i suoi fondali oscuri, offre il palcoscenico ideale per questo studio, che indaga la risposta delle varie specie ai cambiamenti del ciclo lunare. Sorprendentemente, 14 di queste creature hanno mostrato segni di una vera e propria avversione per le notti illuminate dalla luna piena, riducendo significativamente i loro movimenti o scomparendo del tutto nel buio più profondo.

Tra queste, i roditori si sono distinti particolarmente, rappresentando la maggioranza dei 'fobici', nonostante costituiscano solo un quarto delle specie osservate. L'analisi ha rivelato che gli animali classificati come notturni tendono a essere meno attivi, sia di notte che di giorno, quando il cielo notturno è illuminato dalla luna (gli squali, invece, si riuniscono in un posto specifico).

Inoltre, la probabilità di attività durante le notti senza luna era maggiore, ma diminuiva sensibilmente durante le notti di luna piena. Tra le specie esaminate, alcune hanno dimostrato una predisposizione opposta, attratte piuttosto che respinte dalla luce lunare. Questa minoranza include animali i cui comportamenti si adattano a sfruttare la luminosità notturna a loro vantaggio.

La ricerca evidenzia come la maggior parte delle specie non mostri variazioni significative nelle loro attività in risposta al ciclo lunare, suggerendo che altri fattori possano giocare ruoli più determinanti nel modellare i loro ritmi di vita.