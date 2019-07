La Luna sembra essere più vecchia di quanto si pensava

Secondo un nuovo studio condotto dagli scienziati dell'Istituto di Geologia e Mineralogia dell'Università di Colonia, la Luna potrebbe essersi formata "solamente" 50 milioni di anni dopo la formazione del sistema solare.

Nel nuovo studio (pubblicato su Nature Geoscience), gli scienziati hanno analizzato la composizione chimica di una vasta gamma di campioni raccolti durante le missioni Apollo. "Confrontando le quantità relative di diversi elementi nelle rocce formate in momenti diversi, è possibile imparare come ogni campione sia correlato con l'interno lunare e con la solidificazione dell'oceano magmatico" afferma il dottor Raúl Fonseca dell'Università di Colonia.

La Luna potrebbe essersi formata quando lo scontro di un corpo celeste dalla dimensioni di Marte colpì la Terra primordiale, secondo la teoria più condivisa. Lo scontro gettò nello spazio una gigantesca nuvola di detriti, che formò poi il nostro satellite.

La Luna appena nata era coperta da un oceano di magma, e durante il raffreddamento si crearono diversi tipi di rocce. "Queste rocce hanno registrato informazioni sulla formazione della Luna e possono ancora essere trovate oggi sulla superficie lunare", afferma il dott. Maxwell Thiemens, autore principale dello studio.

Gli scienziati hanno analizzato la firma chimica di alcuni elementi rari, come l'afnio, l'uranio e il tungsteno, formati in periodi diversi del raffreddamento. Lo studio dell'afnio e del tungsteno è particolarmente importante, perché sono materiali che possono essere usati come "orologi naturali".

Grazie a queste informazioni gli scienziati hanno scoperto che la Luna iniziò a solidificarsi già 50 milioni di anni dopo la formazione del sistema solare. "I primi passi dell'umanità su un altro mondo esattamente 50 anni fa hanno prodotto campioni che ci hanno permesso di comprendere i tempi e l'evoluzione della Luna" afferma infine Thiemens.