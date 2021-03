Sulla Luna ci sono zone relativamente 'giovani', ecco uno dei possibili motivi

Sulla nostra Luna sono presenti alcune regioni note come "Irregular mare patch" che non hanno quasi alcun cratere. Ciò significa una cosa: devono essere relativamente giovani. Gli esperti, studiando la presenza di questi crateri, infatti, possono stimare a quando risale la formazione di queste regioni, ovvero non più di 100 milioni di anni fa.

Grazie alla presenza di queste "ammaccature" sulla superficie del nostro satellite, gli addetti ai lavori possono avere una stima sull'età di varie parti della Luna. Quasi tutta la superficie del corpo celeste compagno della Terra è incredibilmente antica, con un'età che supera tranquillamente il miliardo di anni.

A raccontarci una storia diversa sono le Irregular mare patch che, oltre a non aver alcuna cicatrice lasciate dalle rocce che si schiantano sul satellite, sono larghi solitamente una dozzina di chilometri. Questo dato può dirci una cosa molto importante: in queste regioni l'attività vulcanica ha avuto luogo relativamente di recente, appena 100 milioni di anni fa per l'appunto.

Tuttavia gli esperti non sanno cosa abbia mantenuto la Luna abbastanza calda, geologicamente parlando, da innescare eruzioni vulcaniche in una scala temporale così ridotta. Una ipotesi alternativa suggerisce che queste aree non siano giovani, ma semplicemente costituiti da una forma di magma a densità molto bassa.

Sicuramente le prossime missioni che studieranno la Luna potrebbero darci una risposta.