La vita sulle lune ghiacciate potrebbe esistere grazie al movimento dei loro oceani

Le lune del nostro Sistema Solare, come Europa e Ganimede di Giove, ed Encelado e Titano di Saturno, sono i luoghi più probabili dove trovare la vita. L'esistenza della vita potrebbe dipendere dal movimento degli oceani presenti su questi mondi.

Calcolare il movimento degli oceani è una sfida, ma una nuova ricerca offre dei nuovi modelli di queste correnti marine extraterrestri. In testa allo studio c'è Krista Soderlund, esperta di fluidodinamica planetaria all'Università del Texas.

Secondo i calcoli di Soderlund Encelado e, forse, Titano potrebbero ospitare delle correnti calde vicino ai poli. Europa invece, che ha una rotazione meno importante dei due pianeti prima citati, potrebbe avere delle correnti calde vicino all'equatore.

"Le dinamiche oceaniche sono davvero importanti per l'abitabilità", ha detto a Space.com Alyssa Rhoden del Southwest Research Institute (che non è stata coinvolta nello studio). "Ci dà un'idea di quello che sta succedendo, come si formano le sostanze nutritive e come si sposta l'energia da un posto a un altro."

Più è movimentato un mondo oceanico, più probabilità ci sono che gli ingredienti per la vita possano effettivamente scontrarsi. Tuttavia, nonostante lo sforzo per capire questi mondi, il risultato rimane sempre incerto.

Ottenere più dati delle lune ci permetterà di migliorare i nostri modelli attuali. A questo proposito, nel 2020 la NASA lancerà la missione Europa Clipper, mentre l'ESA la Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE), ed entrambe le missioni studieranno i satelliti di Giove.