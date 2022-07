Le lune di Giove sono state accusate di aver fatto qualcosa di 'terribile' al pianeta

C'è una stranezza nel nostro Sistema Solare: per quale motivo Saturno ha gli anelli e Giove che è più grande, invece, no? Gli scienziati si pongono da molto tempo questo dilemma, ma trovare la risposta non è sicuramente semplice. Adesso un nuovo studio sembra aver dato una possibile soluzione al mistero.

Sulla rivista Planetary Science, gli addetti ai lavori accusano le lune del gigante gassoso dell'assassinio degli anelli di Giove. "Abbiamo scoperto che le lune galileiane di Giove, una delle quali è la più grande del nostro sistema solare, distruggerebbero molto rapidamente tutti i grandi anelli che potrebbero formarsi", afferma l'autore principale dello studio Stephen Kane, astrofisico presso UC Riverside.

"Di conseguenza, è improbabile che Giove abbia avuto grandi anelli in qualsiasi momento del suo passato", continua l'esperto. In una simulazione gli esperti hanno scoperto che l'attrazione gravitazionale delle lune era così forte da far sì che i frammenti di ghiaccio che compongono gli anelli planetari venissero allontanati dall'orbita di Giove, o addirittura risucchiati nelle lune stesse.

"I pianeti massicci formano enormi lune, il che impedisce loro di avere anelli", continua Kane. Intorno al mondo più grande del nostro sistema, infatti, possiamo trovare Ganimede, una luna perfino più grande di Mercurio. Giove ha lo stesso degli anelli intorno, ma non sono minimamente paragonabili a quelli di Saturno.

A proposito, ma per quale motivo Giove ha così tante lune?