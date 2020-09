Sembra che le lune di Giove riescano a riscaldarsi a vicenda

Ad oggi Giove conta circa 79 lune, e ne fanno parte anche i famosi “satelliti medicei” Io, Europa, Ganimede e Callisto. Molte di loro presentano temperature fuori scala, tanto da ipotizzare uno scambio di calore reciproco tra Giove e i satelliti stessi, dovuto al “riscaldamento mareale".

Con una distanza media di ben 778 milioni di chilometri dal Sole, Giove è il pianeta più imponente del sistema solare, circondato da una flotta di satelliti di tutto rispetto. Molti sono stati gli studi e le analisi su questi corpi celesti attratti dalla forza gravitazionale gioviana, e con il tempo diverse curiose anomalie son saltate fuori: nonostante siano così distanti dal Sole, i satelliti di Giove presentano un’insolita temperatura, piuttosto elevata.

Le prime ipotesi per spiegare una tale escursione termica hanno preso in esame la stessa interazione gravitazionale che corre tra il gigante gassoso e i satelliti: l’effetto capace di “generare” calore tramite la gravità è conosciuto come “riscaldamento mareale”. Tale fenomeno è dovuto stesso alle forze di marea che allungano e deformano i corpi celesti (come avviene sulla Terra, avendo in primis effetto sugli oceani), generando un attrito continuo.

Il riscaldamento mareale è stato riconosciuto come una delle principali cause dell’attività vulcanica di Io, ma sembra che il lavoro compiuto da Giove verso i suoi satelliti non sia sufficiente. Secondo lo studio pubblicato sul Geophysical Research Letters, i dati empirici mostrano temperature non in linea con la normale attività mareale “satellite-Giove”. A quanto pare, per bilanciare l’equazione, occorre aggiungere un altro fattore: l’interazione stessa “satellite-satellite”, probabilmente anche più energica della prima.

"È sorprendente perché le lune sono molto più piccole di Giove", afferma a tal proposito lo scienziato planetario Hamish Hay, del Jet Propulsion Laboratory, "non ti aspetteresti mai che siano in grado di creare una effetto di marea così ampio".

Lo studio aiuterà a comprendere maggiormente l’evoluzione di questi corpi celesti, in particolar modo gettando nuova luce sul perché i satelliti medicei - così inoltrati nello spazio profondo - non siano oggetti freddi e deserti, ma altamente vulcanici e “caldi”. Secondo gli scienziati, grazie a queste caratteristiche, le lune gioviane potrebbero nascondere oceani liquidi sotto la loro superficie, come già appurato su Europa.