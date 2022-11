Una delle lune di Marte nasconde un grande segreto sotto la superfice

Phobos e Deimos, che così come riporta il sito web dell'ESA in greco significano rispettivamente "paura" e "panico", sono le due piccole lune che possono essere trovate intorno a Marte. Recentemente lo strumento MARSIS del Mars Express ha ricevuto un aggiornamento del suo software che ci ha permesso di studiare questi particolari corpi celesti.

"Abbiamo utilizzato MARSIS per studiare Phobos da una distanza di 83 km", ha dichiarato Andrea Cicchetti del team MARSIS dell'INAF. "Avvicinarci ci permette di studiarne la struttura in modo più dettagliato e di identificare caratteristiche importanti che non avremmo mai potuto osservare da una distanza maggiore."

Quello che fa il dispositivo è molto semplice: per merito della sua antenna lunga 40 metri invia delle onde radio verso il corpo celeste e, grazie ai segnali che tornano indietro, gli scienziati sono in grado di mappare la struttura al di sotto della superficie e studiare proprietà dei materiali che si trovano nelle profondità.

Studiando il Pianeta Rosso potrebbe capitare di notare diversi strati di ghiaccio, suolo, roccia o acqua, mentre la struttura interna di Phobos sembra essere più strana del previsto. Sono state notati, infatti, segni di possibili caratteristiche strutturali al di sotto della superficie della luna. Sotto la crosta del satellite, quindi, sembra essere presente una composizione geologica non meglio definita, che le future esplorazioni potranno potare alla luce.

"L'orbita di Mars Express è stata messa a punto per avvicinarci il più possibile a Phobos durante alcuni sorvoli previsti tra il 2023 e il 2025, il che ci darà grandi opportunità di prova", afferma infine Cicchetti. A proposito, sapete che la luna in questione è destinata a schiantarsi su Marte?