Lunedì 3 luglio 2023 è stato il giorno più caldo della storia

Anno dopo anno stiamo superando i nostri record sulle temperature. Lunedì 3 luglio 2023, infatti, è stato il giorno più caldo mai registrato sulla Terra. A livello mondiale, infatti, per la prima volta è stata raggiunta una media globale di 17 gradi Celsius, secondo le misurazioni iniziali effettuate martedì dai meteorologi statunitensi.

In altre parole, la temperatura media giornaliera dell'aria sulla superficie del pianeta è stata registrata a 17,01 °C da un'organizzazione collegata alla National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) degli Stati Uniti.

Il precedente record giornaliero (ovvero 16,92 °C) è stato stabilito il 24 luglio dell'anno scorso, secondo i dati dei National Centers for Environmental Prediction della NOAA. Per farvi capire, la temperatura media dell'aria del mondo, che oscilla tra circa 12 °C e poco meno di 17 °C in un qualsiasi giorno dell'anno, era in media di 16,2 °C all'inizio di luglio tra il 1979 e il 2000.

Il record deve ancora essere corroborato da altre misurazioni, ma potrebbe presto essere superato all'inizio dell'estate dell'emisfero settentrionale. La temperatura media globale di solito continua a salire fino alla fine di luglio o all'inizio di agosto. Non solo: il termometro è destinato a superare le medie storiche nel prossimo anno con l'arrivo del fenomeno meteorologico El Nino nell'Oceano Pacifico.

L'estate è appena iniziata e questo primato potrebbe essere superato.