Quanto è lunga la vita dei gatti? Dipende dallo stile di vita e dalla nostra cura

Il mese scorso abbiamo visto qual è la razza felina che vive più a lungo, spiegando che la qualità della vita è un fattore importante nel stabilire la longevità del gatto. Ma quanto vivono i gatti, in media? A prescindere dalla razza, i fattori chiave sono lo stile di vita e la nostra cura in ambito domestico.

Il parere condiviso dai veterinari e dagli esperti è che la vita media per i gatti è pari a 15 anni: qualche amico a quattro zampe può arrivare anche fino a oltre 20 anni, ma dipende tutto dalla nutrizione, dallo stato di salute e dalla nostra cura e attenzione per il felino. Dovesse trattarsi di un gatto sovrappeso, si prevede un accorciamento della vita di circa 1-2,5 anni. Allo stesso modo, è importante fare check-up regolari per verificare l’assenza di parassiti e proteggerlo da varie minacce come i virus.

I gatti domestici hanno poi una vita mediamente più lunga, complice l’assenza di pericoli esterni come predatori e possibili traumi fisici dovuti dalla vita selvatica. Per loro si prevede una vita di almeno 15 anni e fino a un massimo di 20-25 anni nei casi migliori.

Rimanendo sempre nel mondo felino, ecco perché i gatti stanno sempre vicino alle fonti di calore.