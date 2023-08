Lunghe missioni spaziali potrebbero mettere a dura prova il cervello degli astronauti

Mentre gli stupefacenti viaggi spaziali ci permettono di comprendere meglio cosa avviene nell'Universo e ci hanno permesso di ammirare il pianeta Terra dall'esterno, uno studio ha esaminato le reazioni del cervello durante i viaggi fuori dal mondo.

I ricercatori hanno studiato le scansioni celebrali di 30 astronauti sia prima che dopo un viaggio nello spazio, scoprendo che i ventricoli del cervello si espandono significativamente in coloro che sono tornati da missioni molto lunghe.

I ventricoli sono delle cavità del cervello piene di liquido cerebrospinale, capace di fornire nutrimento e protezione al cervello. Il corpo umano è in grado di distribuire in modo efficace i fluidi contenuto in esso ma, tuttavia, in assenza di gravità, i fluidi all'interno del cranio tendono a spostare il cervello verso l'alto, provocando, così, un'espansione dei ventricoli.

"Abbiamo scoperto che più tempo le persone trascorrono nello spazio, più grandi diventano i loro ventricoli. Molti astronauti viaggiano nello spazio più di una volta e il nostro studio mostra che ci vogliono circa tre anni tra un volo e l'altro affinché i ventricoli si riprendano completamente" - afferma Rachael Seidler, professoressa di fisiologia applicata all'Università della Florida.

Sulla base degli studi condotti finora, l'espansione ventricolare è stata la conseguenza più diffusa riportata dagli astronauti, dopo le loro lunghe missioni nello spazio. Tuttavia, la ricercatrice ha sostenuto che l'espansione pare arrestarsi dopo 6 mesi di permanenza dello spazio.

"Non sappiamo ancora con certezza quali siano le conseguenze a lungo termine di ciò sulla salute comportamentale dei viaggiatori spaziali. Quindi concedere al cervello il tempo di riprendersi sembra una buona idea" - afferma la Seidler.

Questo studio, finanziato dalla NASA, potrebbe certamente avere un forte impatto sulle pianificazioni dei viaggi e delle missioni. Tuttavia, i viaggi nello spazio possono causare anche altre malattie, motivo per cui lo studio e la ricerca non accennano ad arrestarsi.