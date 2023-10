Questi sono i luoghi dove chi studia i batteri non mangerebbe mai

I batteri sono ovunque, ma ci sono posti dove ce ne sono più di altri. Ci sono alcune verità che potrebbero sorprendervi, specialmente quando si tratta di ciò che mettiamo nel nostro piatto. Ogni anno, milioni di persone in tutto il mondo soffrono di intossicazioni alimentari, spesso a causa di contaminazioni virali o batteriche.

A questo proposito, cosa fa un esperto per proteggersi da questi rischi? Ecco alcune rivelazioni sorprendenti. Alcuni microbiologi, ovvero scienziati che studiano - tra le tante cose - virus e batteri, hanno detto dove non vorrebbero mai mangiare, sapendo ovviamente i luoghi dove questi microrganismi prolificano.

Mangiare all'aperto, come durante un picnic o un barbecue, può sembrare un'esperienza deliziosa, ma porta con sé un rischio maggiore di intossicazione alimentare. Senza acqua calda e sapone a portata di mano, come possiamo garantire la pulizia delle nostre mani? E poi ci sono gli insetti, attratti dal cibo, che possono trasferire germi pericolosi come E. coli, Salmonella e Listeria.

Anche i buffet, sia caldi che freddi, presentano delle sfide. La contaminazione può provenire da visitatori che toccano il cibo, da persone che starnutiscono o tossiscono vicino, o (di nuovo!) persino da insetti. E poi ci sono alcuni cibi che un microbiologo potrebbe evitare del tutto, come le ostriche crude, che possono concentrare germi pericolosi, o le insalate in busta, contenenti anche germi patogeni.

Infine, ci sono alcune pratiche di cottura che sono essenziali per garantire la sicurezza di quello che mangiamo, come non usare mai gli stessi taglieri per cibi crudi e cotti e lavarsi sempre le mani prima e dopo aver manipolato il cibo.