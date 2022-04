Si, i lupi sono gli antenati dei nostri cani... Ma come si posizionano i dingo?

Molte persone sanno che i cani moderni si sono evoluti dal lupo grigio. Ma sapevi che la maggior parte delle oltre 340 razze di cani moderne che abbiamo oggi sono emerse solo negli ultimi 200 anni? I cani furono addomesticati per la prima volta durante il Neolitico, tra 29.000 e 14.000 anni fa.

Si pensa che i dingo, l'unico cane nativo australiano, rappresentino un evento unico all'interno dell'evoluzione canina, essendo arrivato in Australia 5.000-8.000 anni fa. Eppure, il posto esatto dei dingo nell'albero genealogico evolutivo dei cani non è mai stato conosciuto.

Per scoprire dove si sono ramificati dai lupi grigi nel loro viaggio evolutivo, abbiamo utilizzato tecnologie all'avanguardia di sequenziamento del DNA per scoprire che i dingo sono fondamentalmente diversi dai cani domestici. Nella ricerca pubblicata venerdì su Science Advances, in collaborazione con 25 ricercatori di quattro paesi, si mostra che i dingo sono una prima propaggine dei cani moderni situata tra il lupo grigio e i cani domestici di oggi.

I dingo sono unici in quanto sono stati geograficamente isolati da lupi e cani domestici per migliaia di anni. Nello studio, si è utilizzata la genetica per capire esattamente dove si inserisce il dingo nell'evoluzione dei cani e quale ruolo ha nell'ecosistema australiano. Inizialmente, nel 2017, si aveva accesso a un solo genoma di cane come punto di confronto (una razza boxer). Conteneva molte lacune, dovute ai limiti della tecnologia dell'epoca.

Tuttavia, quello stesso anno, il dingo vinse il concorso "World's Most Interesting Genome" indetto dalla società biotecnologica statunitense Pacific Biosciences. Questo ha fatto pensare di generare un genoma di dingo di alta qualità.

La capacità di generare genomi di alta qualità è diventata possibile solo negli ultimi anni, grazie allo sviluppo della tecnologia di sequenziamento a lettura lunga. Questa tecnologia è stata anche cruciale per il completamento annunciato di recente dell'intero genoma umano.

Utilizzando i nostri nuovi genomi di cani, insieme ai genomi esistenti del lupo della Groenlandia e di altre specie rappresentative tra cui l'alano, il boxer e il labrador, abbiamo misurato il numero di differenze genetiche tra queste razze e il dingo per mostrare definitivamente dove si inserisce il dingo nella linea temporale evolutiva.

Abbiamo scoperto che i dingo sono davvero una propaggine precoce di tutte le razze canine moderne, tra il lupo e i cani domestici di oggi. A proposito... Sapete quant'è antico il colore del pelo dei cani?