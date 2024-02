I lupi di Chernobyl hanno sviluppato delle abilità contro il cancro

Un nuovo studio presentato il mese scorso al meeting annuale della Society of Integrative and Comparative Biology a Seattle, Washington, prova a far luce sulle mutazioni dei lupi che abitano ormai stabilmente Chernobyl.

Sul fatto che Chernobyl è ormai una città fantasma non ci dubbi. Ciononostante, una nuova ricerca ha provato ad analizzare i lupi che vivono nella zona di esclusione di Chernobyl (CEZ). I risultati sono decisamente chiari: qualcosa è cambiato in loro e sono geneticamente diversi dagli altri individui situati al di fuori della regione.

Per capire come questi animali sopravvivano contro ogni previsione, Cara Love, biologa evoluzionista ed ecotossicologa dell’Università di Princeton, ha prelevato campioni di sangue da diversi esemplari. Il team di ricerca ha inoltre sfruttato i dati di alcuni peculiari collari, che indicano la quantità di radiazioni a cui sono quotidianamente esposti.

La ricerca ha dimostrato che i lupi nella CEZ sono esposti a più di 11,28 millirem di radiazioni ogni giorno per tutta la loro vita, ovvero oltre sei volte il limite legale consentito per i lavoratori umani. Ma non è tutto.

I ricercatori hanno anche notato che i lupi hanno un sistema immunitario alterato, simile a quello dei pazienti sottoposti a radioterapia. Attraverso una scrupolosa analisi genetica, si evidenziano intere parti del genoma dei lupi che hanno sviluppato una certa resistenza al cancro. Si tratta di una scoperta realmente incredibile.

Nonostante nel 2023, gli scienziati avessero scoperto che i cani di Chernobyl sono geneticamente diversi dai cani da compagnia che vivevano in altre parti del mondo, questo nuovo studio può infatti far luce sui processi che potrebbero proteggerci da alcune forme tumorali.

Sfortunatamente, al momento la ricerca si è bruscamente interrotta. Sia la pandemia di COVID-19 che la guerra in corso con la Russia, hanno infatti impedito a Love e ai suoi collaboratori di tornare nella CEZ.