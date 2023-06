Anche i lupi riconoscono le voci umane proprio come i cani

I nostri cani e gatti ci capiscono quando parliamo, ma non sono i soli; un nuovo studio ha rivelato che anche i lupi sono in grado di riconoscere e distinguere le voci umane familiari da quelle estranee, dimostrando che c'è ancora molto da scoprire sulla domesticazione dei nostri amici a quattro zampe.

Secondo Holly Root‑Gutteridge, coautrice dello studio, la teoria principale era che l'abilità dei cani nel riconoscere la voce umana fosse una conseguenza di generazioni di allevamento selettivo. "Quindi volevamo osservare i lupi, perché ovviamente nessuno li ha mai selezionati per ascoltare il nostro linguaggio," ha affermato la ricercatrice.

Root-Gutteridge e i suoi colleghi hanno portato avanti i loro esperimenti in cinque zoo e parchi naturali della Spagna, cercando di studiare un totale di 24 lupi grigi (Canis lupus).

Per prima cosa, il team ha installato degli altoparlanti, facendo ascoltare ai lupi le voci di esseri umani estranei, fin quando gli animali non si annoiavano e perdevano interesse. Dopodiché hanno fatto partire le registrazioni delle voci dei custodi, mentre li parlavano in spagnolo con frasi familiari (a proposito, sapevate che i cani possono distinguere le diverse lingue?).

In risposta a questo, i lupi hanno reagito con atteggiamenti che ogni proprietario di cani conoscerebbe: hanno sollevato la testa, aguzzato le orecchie e diretto la loro attenzione verso l'altoparlante. Il team ha infine ripetuto l'esperimento facendo ascoltare anche frasi casuali dei loro custodi, confermando ancora una volta i risultati.

Per quanto riguarda le implicazioni, Root-Gutteridge ha spiegato che si tratta di risultati estremamente significativi. Gli animali capaci di riconoscere le nostre voci potrebbero essere molti, come ad esempio gli elefanti. Allo stesso modo, i cani possono prestare attenzione alle vocalizzazioni dei gatti.

"Se le abilità sono così generali, vuol dire che le interazioni tra diverse specie di animali sono molte di più di quante credevamo in passato," ha concluso Root-Gutteridge.