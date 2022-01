I lupi ululano davvero alla Luna? Dopo la lettura rimarrete delusi

Sono tante le leggende e i miti sui lupi. Fino a qualche tempo fa, infatti, molti pensavano che queste creature in natura avessero perfino una gerarchia "alfa e beta", ma in realtà non è così. Un altro falso mito molto famoso riguarda il loro ululato: sono molte le storie che lo descrivono per la Luna, ma sarà realmente così? I lupi ululano alla Luna?

Ovviamente no e gli esperti non hanno trovato alcun collegamento tra le fasi lunari e l'ululato del lupo. "Perché allora puntano il viso verso la luna e le stelle quando ululano?" vi starete chiedendo voi. È semplicemente una questione di acustica. Proiettare il loro ululato verso l'alto, infatti, consente al suono di andare più lontano.

Il lupo ulula per diversi motivi, come avvisarsi a vicenda di un pericolo imminente e, nel caso dei "cori" di un branco, per mostrare ai rivali le dimensioni del loro gruppo. Da dove proviene, allora, l'idea che i lupi "cantino" alla Luna? Molto probabilmente deriva dall'arte e dalla mitologia dei nativi americani... ma non solo. Molte civiltà del Neolitico accoppiavano continuamente i lupi con la Luna nelle immagini e nella letteratura. Queste storie alla fine si sono "evolute" nelle credenze popolare di oggi.

Dai greci con la dea Ecate (dea della Luna accompagnata da cani infernali ululanti), ai romani con la dea Diana, divinità della luna e della caccia, fino a passare alla mitologia norrena, dove si credeva che una coppia di lupi inseguisse la luna e il sole per farli sorgere e tramontare ogni notte (a proposito di cultura norrena, la tortura chiamata Aquila di Sangue è vera?).

Insomma, le credenze dei "lupi che ululano alla Luna" si sono tramandate da generazione in generazione, ma il loro legame è inesistente.