Un solo lupo è bastato per rivoluzionare completamente una foresta intera

Nel 1997, un lupo solitario attraversò un ponte di ghiaccio che collegava brevemente il Canada con la remota Isle Royale, situata al largo della costa del Michigan nel Lago Superiore. Questo luogo è famoso per la sua straordinaria biodiversità, ma la popolazione di lupi stava attraversando un periodo difficile a causa di malattie e consanguineità.

L'arrivo di un nuovo canide, affettuosamente soprannominato "Il Vecchio Grigio" dagli scienziati, ha avuto un impatto straordinario non solo sulla popolazione di lupi, ma sull'intero ecosistema forestale. Prima del suo arrivo, le creature dell'isola erano in declino a causa di un virus canino e di problemi genetici che avevano ridotto la loro capacità riproduttiva e la loro salute generale.

Il Vecchio Grigio, però, era diverso: era grande, forte e geneticamente distante dalla popolazione esistente. Divenne rapidamente il maschio dominante in uno dei tre branchi di lupi sull'isola e generò 34 cuccioli, migliorando notevolmente la salute genetica della popolazione (a tal proposito dovete sapere che il concetto di alfa e beta non esiste in natura).

Il suo impatto si è esteso ben oltre i lupi. L'isola è anche casa di un gran numero di alci, erbivori che possono decimare la flora locale se non tenuti sotto controllo. Grazie all'azione dei lupi, il numero di alci è diminuito, permettendo alla foresta di rigenerarsi.

In particolare, gli abeti di balsamo, spesso usati come alberi di Natale, hanno iniziato a crescere a tassi mai visti da decenni. Tuttavia, il successo riproduttivo del Vecchio Grigio è diventato alla fine una spada a doppio taglio. Nel 2008, due anni dopo la sua morte, il 60% del patrimonio genetico della popolazione di lupi proveniva da lui, portando a un nuovo ciclo di deterioramento genetico.

Fortunatamente, un programma di restauro avviato nel 2018 ha nuovamente ristabilito l'equilibrio, e attualmente sull'isola vivono circa 30 lupi e meno di mille alci. A proposito, sapete che c'è uno strano parassita che fa tende a far diventare i lupi capobranchi?