Lusso o follia? Azienda userà il ghiaccio della Groenlandia per i cocktail di Dubai

Una start-up ha deciso di spedire ghiaccio artico a Dubai per raffreddare i cocktail nei bar di lusso. Sì, avete letto bene: ghiaccio, quello che normalmente si forma nel congelatore, ma questa volta estratto dai ghiacciai "incontaminati" della Groenlandia e inviato a migliaia di chilometri di distanza. E ci viene da chiederci: lusso o follia?

Arctic Ice, l'azienda dietro l'idea, sostiene che il ghiaccio sarà raccolto in modo responsabile e che saranno utilizzate navi a emissioni zero in futuro. Ma, per ora, sembra che si affideranno ai buoni vecchi combustibili fossili. E mentre la start up gioca la carta del "trasporto efficiente" usando navi cargo, non si può fare a meno di chiedersi: è davvero necessario tutto questo?

Lasciamo a voi la risposta nella sezione dedicata ai commenti. Questo piano sembra più un capriccio per i ricchi che una necessità reale, specialmente in un momento in cui dovremmo tutti essere più consapevoli dell'impatto delle nostre azioni sull'ambiente. Inoltre, l'idea di trasportare ghiaccio da una parte del mondo all'altra, quando potrebbe essere semplicemente prodotto localmente, sembra un insulto all'intelligenza collettiva (e, tra l'altro, i ghiacciai della Groenlandia si stanno sciogliendo a un ritmo allarmante).

"In questo momento il ghiaccio artico si sta sciogliendo a ritmi allarmanti e l'idea di usarlo per raffreddare i drink in un bar di Dubai suona davvero come un controsenso" - questo è uno dei tantissimi commenti che abbiamo visto sui social network da parte degli utenti che hanno criticato l'idea. Forse è il momento di ricordare che il lusso non dovrebbe mai avere la precedenza sul buonsenso ambientale.