Lutto in casa Bill Gates: morto a 94 anni il padre del fondatore di Microsoft

Lutto per l'ex CEO di Microsoft e filantropo Bill Gates. E' scomparso all'età di 94 anni a Seattle Bill Gates Sr., papà del fondatore del colosso di Redmond. La morte dell'importante avvocato di Seattle è stata annunciata dal figlio sul suo sito personale.

"Mio padre è morto serenamente a casa ieri, circondato dalla sua famiglia" scrive Bill Gates sul blog. "La morte di mio padre non è stata inaspettata, aveva 94 anni e le sue condizioni di salute stavano peggiorando. Abbiamo avuto tutti molto tempo per riflettere su quanto siamo stati fortunati ad avere quest'uomo straordinario nella nostra vita per così tanti anni. E non siamo soli in questi sentimenti. La saggezza, la generosità, l'empatia e l'umiltà di mio padre hanno avuto un'enorme influenza sulle persone di tutto il mondo" ha continuato Gates.

"L'esperienza di essere il figlio di Bill Gates è stata incredibile. La gente chiedeva a mio padre chi fosse il vero Bill Gates. La verità è che era tutto quello che cerco di essere. Mi mancherà ogni giorno. La Bill e Melinda Gates Foundation non sarebbe quella che è oggi senza mio padre. Più di chiunque altro, ha plasmato i valori della fondazione. Era collaborativo, giudizioso e serio sull'apprendimento" ha concluso.

Gates Sr è stato infatti vice presidente dell'associazione filantropica, ed ha co-fondato lo studio legale Prestion Gates & Ellis, ora divenuto lo studio legale internazionale K&L Gates.

Immediata è arrivata anche la reazione dell'attuale amministratore di Microsoft, Satya Nadella, che ha definito Gates Sr. "una persona importante per Microsoft, che ha contribuito a plasmare la nostra cultura, svolgendo un ruolo fondamentale nella nostra comunità".