Lutto in casa Samsung, addio al Presidente Lee Kun-hee

Ci ha lasciato Lee Kun-hee. Considerato uno degli uomini che ha portato Samsung ai vertici del mercato tecnologico mondiale, Kun-hee era il Presidente del Samsung Group. Ha ricoperto questa carica dal 1987 al 2008, per poi tornare dal 2010 al 2020. Kun-hee è anche stato membro del Comitato Olimpico Internazionale.

Stando a quanto riportato da The Verge, non sono note le cause che hanno portato al suo decesso, ma Samsung Group ha annunciato la sua morte nella giornata di oggi 25 ottobre 2020. Kun-hee aveva 78 anni e lascia la sua famiglia, compreso suo figlio Lee Jae-yong, noto vicepresidente di Samsung.

La salute di Kun-hee era iniziata a peggiorare nel 2014, quando aveva sofferto di un attacco di cuore. Questo aveva costretto il Presidente a ritirarsi dalla vita pubblica, tanto che negli ultimi anni si è sentito parlare sempre di più di suo figlio, ovvero Lee Jae-yong. In ogni caso, Kun-hee è stato una figura di fondamentale importanza nello sviluppo di Samsung, tanto da aver portato il brand in tutto il mondo. Kun-hee è stato anche uno degli uomini più ricchi della Corea del Sud.

Insomma, ci lascia una delle figure di spicco di Samsung. Nel frattempo, all'estero si inizia già a parlare di una nuova era a guida Lee Jae-yong, che in passato è salito agli onori delle cronache anche per via di alcuni problemi con la giustizia.