Ecco Lux-Zeplin: il più grande rilevatore di materia oscura del mondo

I fisici non comprendono appieno la materia oscura: una misteriosa "sostanza" che costituisce circa l'83% della massa dell'universo. Tuttavia, grazie a un nuovo rilevatore a xeno sotterraneo, un giorno potremmo essere in grado di osservare questa materia apparentemente invisibile.

Una delle ipotesi più diffuse tra gli esperti è che la materia oscura sia costituita da particelle sconosciute chiamate WIMP (Weakly Interacting Massive Particle). Le WIMP volano continuamente tra noi sulla Terra, ma poiché interagiscono debolmente con la materia convenzionale, non colpiscono nulla.

Nascosto sotto un chilometro e mezzo di terra e roccia, il LUX-ZEPLIN (LZ) è il più grande rivelatore di materia oscura del mondo. Il cuore di LZ è un enorme cisterna contenente 10 tonnellate di xeno liquido a cui è applicato un campo elettrico. Se delle particelle passano attraverso il rivelatore, possono collidere con gli atomi di xeno, provocando un lampo di luce e il rilascio di elettroni. Il campo elettrico spinge gli elettroni al di fuori del liquido, dove vengono accelerati per creare un secondo lampo di luce. Due matrici di sensori luminosi raccolgono i due flash, permettendo ai ricercatori di ricostruire tutte le caratteristiche dell'interazione che ha avuto luogo.

Il problema è che tutto questo non accade solo per le WIMP, ma per ogni particella che attraversa LZ. Per ovviare a questo inconveniente, gli scienziati hanno preso tutte le precauzioni del caso. Il rivelatore centrale di xeno si trova all'interno di altri due rivelatori di supporto, che catturano la radioattività che entra o esce. Poiché le interazioni con la materia oscura sono rare, una WIMP interagirà una sola volta nell'intero apparato. Inoltre, il tutto si trova all’interno di un grande serbatoio d'acqua per proteggere i rivelatori dalle particelle emesse dalla roccia tutto intorno, che a sua volta scherma la cisterna dai raggi cosmici.

Tra le interazioni finora analizzate nessuna è stata causata dalla materia oscura. Tuttavia, LZ sta continuando a lavorare e un'interazione con una WIMP potrebbe essere già essere stata registrata, in attesa di essere rivelata nel prossimo ciclo di analisi.