Luxottica presenta al CES Nuance Audio: l'occhiale intelligente che ascolta

EssilorLuxottica è presente al CES di Las Vegas con il prototipo di Nuance Audio, un occhiale che mixa lo stile contemporaneo a tecnologie acustiche performanti, progettati per i consumatori con difetti uditivi lievi o moderati.

Nel comunicato stampa, EssilorLuxottica evidenzia come il mercato delle soluzioni per l’udito grazie alle nuove tecnologie abbia ancora opportunità di sviluppo in quanto analogamente a quanto avveniva decenni fa per la vista, gli utenti non sono propensi ad indossare dispositivi correttivi tradizionali. Nuance Audio mira proprio ad eliminare tale barriera, attraverso l’integrazione di una tecnologia open-ear brevettata ed all’avanguardia.

Il produttore ha spiegato che l’arrivo di Nuance Audio sul mercato è previsto a partire dagli Stati Uniti nella seconda metà dell’anno, ma non ha diffuso molte informazioni in merito.

Nel corso del CES, inoltre, EssilorLuxottica presenterà anche i nuovi RayBan Meta, gli occhiali con telecamera integrata, audio open-ear ed alcune soluzioni basate sull’IA che consentono di trasmettere in live streaming e rispondere alle chiamate mentre si è in vivavoce.

Durante la fiera del Nevada inoltre EssilorLuxottica presenterà anche HELIX con Vision(X), la piattaforma intelligente ed interconnessa che aiuterà a modernizzare gli ottici indipendenti.