LV, cinque pezzi e quasi un milione per il Tambour ispirato a Frank Gehry

L'iconico Tambour di Louis Vuitton è stato reinventato con un look audace e completamente trasparente, ispirato alle audaci forme dell'architetto Frank Gehry.

Con il nome completo di Tambour Moon Flying Tourbillon Poinçon De Genève Sapphire Frank Gehry, il nuovo LV Tambour si presenta con un aspetto see-through e tonalità oro rosa in trasparenza, richiamate anche sul cinturino. Completamente realizzato in zaffiro anti-riflesso lavorato a mano, cassa e quadrante inclusi, l'orologio riprende le linee dell'architetto canadese e la sua firma sul fondo. Le lancette sono trasparenti con bordi luminosi, trattati con HyCeram Luminex, mentre il vetro superiore presenta le geometrie tipiche di Gehry.

Quanto al movimento, la maison francese ha scelto il Cal. LFTMM05.01 sviluppato in-house e scheletrato per sfoggiarne tutti i dettagli da ogni angolazione. La riserva è di ben 80 ore. Passando al cinturino, completamente in pelle, sul versante visibile è tinto di bianco e si sposa con i giochi di luce dell'orologio. Sulla parte a contatto con il polso, invece, come accennato in precedenza, la tinta in terra richiama l'oro rosa delle componenti interne a vista.

Limitato a soli cinque esemplari che richiedono ciascuno 250 ore di lavorazione degli artigiani de La Fabrique du Temps Luis Vuitton, l'orologio avrà un prezzo di 935.000 dollari.

