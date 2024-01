Álvaro Morata calcia uno smartphone per Kick it Like con Honor

Di campagne promozionali associate al mondo smartphone se ne sono viste di tutte i colori, basti pensare ai recenti spot di Google per i Pixel, ma non è esattamente cosa di tutti i giorni vedere una figura nota prendere a calci uno smartphone. Sì, avete capito bene: questo è lo scenario della campagna Kick it Like di Honor con Álvaro Morata.

Ebbene, in questo inizio 2024 stanno circolando sui social media vari video in cui si vede l'attaccante dell'Atlético Madrid e della nazionale spagnola cercare di dimostrare in vari modi la solidità dello smartphone Honor Magic6 Lite 5G. Certo, non esattamente tutti sono soliti prendere a calci il proprio smartphone (si spera), ma d'altronde il marketing ci ha ampiamente abituato a contesti atipici.

Fatto sta che, in uno dei video associati alla campagna, Morata cerca di colpire alcuni Honor Magic6 Lite 5G sostenuti da treppiedi e posizionati in porta, arrivando a farne cadere uno. "Ciao, sono Álvaro Morata. Sono qua con l'Honor Magic6 Lite e ho una sfida per te". Ovviamente, si tratta di un concorso che "permetterà a 10 fortunati vincitori di poter ottenere premi esclusivi tra cui un pallone e una maglia firmati da Alvaro Morata, ma anche la possibilità di vincere un Magic6 Lite", come si apprende dal portale di Honor Italia.



Tra gli utenti non sembra però essere passato inosservato, più che altro, il secondo contenuto inserito tra i "Video in primo piano" nella pagina dedicata alla campagna Kick it Like. In quest'ultimo, infatti, Morata non usa un pallone per colpire lo smartphone, ma va direttamente a prendere a calci Honor Magic6 Lite 5G. Certo, nell'era di TikTok accade anche questo.