LycaMobile cambia logo e rinnova sito Web: il nuovo volto dell'operatore

L’operatore virtuale LycaMobile cambia volto: nel corso della giornata odierna il portale ufficiale ha visto l’introduzione di un logo completamente nuovo e di un’interfaccia grafica rimodernizzata, per un restyling completo che mira oltretutto a rendere più evidenti le offerte telefoniche proposte sul mercato.

Il sito ufficiale di LycaMobile, o meglio la sua homepage, la potete trovare in calce all’articolo immortalata in uno screenshot: in alto a sinistra troviamo il nuovo logo, seguito dalle varie sezioni dedicate a piani tariffari, offerte e assistenza tecnica; in alto a destra è collocata l’area personale con possibilità di effettuare ricarica rapida e accedere al carrello; al centro, invece, sono proposte in maniera estremamente chiara le offerte mobili dell’operatore telefonico.

Queste ultime non variano rispetto alla versione del sito pre-aggiornamento: troviamo Italy Gold da 9,99 Euro al mese con minuti e SMS illimitati in Italia assieme a 50 Giga di traffico dati, accompagnata da Italy White da 11,99 Euro con 100 Giga e Lyca Globe Power da 14,99 Euro con 100 Giga e 1000 minuti di chiamate internazionali verso 57 paesi.

In altre parole, quello di LycaMobile è un semplice cambiamento nell’aspetto esteriore, ma non nella natura. A tal proposito, ricordiamo che LycaMobile è un operatore virtuale basato su rete Vodafone 4G.

