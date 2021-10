Con M1 Max Apple ha raddoppiato le prestazioni di M1 ed eguagliato il Mac Pro: i benchmark

Dopo i confronti di M1 Max con PS5 e RTX 2080, sono emersi su Geekbench i primi benchmark "reali" del nuovo processore svelato da Apple nel corso dell'evento Unleashed di ieri pomeriggio, l'M1 Max.

Come mostriamo nello screenshot presente in calce, l'M1 Max di fascia alta montato in un nuovo MacBook Pro 2021, con CPU 10-core e GPU 32-core, ha fatto registrare un punteggio single core di 1749 e multi-core di 11542.

Il punteggio multi-core è raddoppiato rispetto a quello del chip M1 montato sul MacBook Pro da 13 pollici.

Già nel corso della presentazione dei nuovi M1 Pro ed M1 Max Apple aveva parlato di un incremento importante delle prestazioni grazie al lavoro portato avanti sui nuovi Apple Silicon, che si basano sul primo M1 ma sono stati scalati.

Wccftech fa anche osservare che nei benchmark, l'M1 Max di Apple è alla pari con il Mac Pro Xeon W-3235 a 12 core di Intel di fine 2019. Il nuovo chip, inoltre, non supera le prestazioni dei modelli di Mac Pro ed iMac dotati di chip Xeon di fascia alta da 16 a 24 core di Intel.

E' probabile che nei prossimi giorni emergano ulteriori dati e benchmark sui nuovi MacBook Pro con M1 Max ed M1 Pro.