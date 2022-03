M1 Ultra com'è in confronto alle altre schede grafiche? I primi paragoni

Il lancio del chipset M1 Ultra firmato Apple Silicon avvenuto nella giornata di ieri, 8 marzo 2022, ha dato il via a un nuovo ciclo di quesiti per tutti gli appassionati. Una domanda in particolare ora risalta tra le tante: come se la cava M1 Ultra rispetto alle altre schede grafiche per PC?

Ovviamente i primi benchmark esterni a quelli effettuati a Cupertino non sono ancora stati pubblicati alla luce del recente evento di presentazione. Tuttavia, osservando alcuni thread avviati sul forum di Redshift – software di rendering 3D targato Maxon – notiamo che l’utenza ha già iniziato a fare qualche confronto importante con GPU come AMD Radeon RX 6900 XT, AMD Radeon RX 5700 XT e NVIDIA GeForce 1080 Ti.

Innanzitutto vengono considerati i benchmark attuali, per cui un chip M1 Max ha una potenza pari a una GeForce 1080 Ti. Alla luce di tale risultato, inizialmente si è parlato di una potenza doppia rispetto al M1 Max per M1 Ultra, trattandosi di non altro che un SoC creato unendo due M1 Max. Il grafico che trovate in calce alla notizia diffuso direttamente da Apple, però, parla di performance 2,6 volte superiori all’iMac con Radeon Pro 5700 XT e di un incremento solamente di 0,4 punti rispetto al Mac Studio con chip M1 Max.

Ci sono, oltretutto, utenti che parlano di 13 minuti di rendering con Mac Pro d’annata 2009 dotato di GPU GeForce GTX 980 Ti da 6 GB, mentre l’attuale M1 Max 2022 impiega 10 minuti e 36 secondi con un test rendering. Insomma, i risultati finora ottenuti e i dati teorici diffusi nei forum non sono propriamente quelli sperati dall’utenza, ma ricordiamo che si tratta pur sempre di informazioni preliminari che troveranno conferma o meno con le prime recensioni e i primi benchmark di terze parti.

Sempre a proposito del nuovo M1 Ultra, il chip supporta fino a quattro display esterni 6K a 60Hz.