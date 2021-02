M1X sei tu? Alcuni benchmark confermano il nuovo chip Apple Silicon

Apple ha presentato il chip M1 per i Mac lo scorso novembre, ed i primi MacBook e Mac Mini basati sul processore proprietario sono già disponibili sul mercato, ma a quanto pare sarebbe già al lavoro sul nuovo chip Apple Silicon. A svelarlo alcune piattaforme di benchmarking.

Secondo quanto rivelato, il chipset (denominato "M1X"), includerà una CPU a 12 core, rispetto agli 8-core dell'M1. Miglioramenti in arrivo anche per la GPU, che dovrebbe essere da 16-core, il doppio se si confronta con il massimo di 8-Core garantiti dall'M1 in fase di configurazione dei laptop e del Mac Mini.

Probabile che la frequenza di clock resti di 3,2 GHz e che il chip in questione sia basato sul processo produttivo a 5nm.

CPU Monkey, che ha pubblicato i risultati dei benchmark, sottolinea che si tratta di specifiche "pre-sample", e non è stato in grado di verificare l'autenticità di tale informazioni, motivo per cui consigliamo (come sempre in questi casi) di prendere con le pinze tali informazioni.

Secondo le informazioni trapelate precedentemente, il nuovo chipset Apple Silicon dovrebbe essere alla base dei nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici e di un iMac da 27 pollici.

Altre voci di corridoio emerse nelle passate ore parlano anche di una Apple al lavoro su altri chip con elaborazione grafica a 16 e 32 core.